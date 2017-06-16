Виталий Мутко: «Стадион в Краснодаре шикарный, но там вместимость 38 тысяч. Надо было делать 45»

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о том, что Краснодар не примет матчи ЧМ-2018. По мнению чиновника вся проблема в маленькой вместимости стадиона.

«Сожалений нет. Стадион построили шикарный. Но там 38 тысяч вместимость, надо было делать 45.

Но жалеть не о чем: появилась новая спортивная арена, роскошная Мекка для футбола. Президента пригласили, показали.

В регионе есть Сочи – нужно было освоить этот стадион, иначе бы не адаптировали к футболу.

Какой город выкинуть? Сожалений было и больше: Ярославль – центр Золотого кольца. Но нужно было всего 12 стадионов», – заявил Мутко.

Проектная вместимость стадионов в Екатеринбурге и в Калининграде, которые примут игры чемпионата мира, составляет 35 000 мест.

Фото: Global Look Press

Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»