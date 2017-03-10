Виталий Мутко: «Спартак» не переедет на новую базу в Тушино до ЧМ-2018»

«Спартак» переберется на новую тренировочную базу в Тушине после чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил президент РФС и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

Строительство новой базы рядом со спартаковским стадионом началось осенью 2015 года. Изначально планировалось, что «Спартак» сможет перебраться из Тарасовки в Тушино уже в 2016 году.

«База переходит в ведение государства. Не исключаю, что после чемпионата мира мы передадим ее в аренду или в управление «Спартаку». До чемпионата мира «Спартак» туда не переедет.

Я недавно посещал эту базу, все уже готово. Думаю, ближе к апрелю мы официально ее откроем. Тренировочная база для команд прекраснейшего уровня — три поля, раздевалки, пресс-центр», — заявил Мутко.

Планируется, что после переезда основной команды на базе в Тарасовке будет тренироваться молодежный и второй составы красно-белых.