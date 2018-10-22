Виталий Мутко: «Спартак» не обращался в РФС. Гудбай!»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о заинтересованности «Спартака» в главном тренере сборной России Станиславе Черчесове. Сказал, что никто на федерацию не выходил.

«Послушайте, ну что вы начинаете? Сами это раздули, привели надуманный список кандидатов.

Дальше вы на основе этого придуманного списка начинаете рассуждения. Пузырь этот надувать.

В РФС по тренеру «Спартак» не обращался! Никто не обращался по тренеру! Пока.

Поверьте, у нас достаточно комфортные отношения и со «Спартаком», и с главным тренером. Пока ничего у нас нет. Мы бы знали. Гудбай!» – сказал функционер.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»