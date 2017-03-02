Виталий Мутко: «Случай с Александром Кокориным не должен рассматриваться РФС»

Президент российского футбольного союза Виталий Мутко поговорил о дорожном происшествии с участием футболиста «Зенита» Александра Кокорина. Глава организации высказал личное мнение по данному инциденту.

«РФС не должен разбираться в сегодняшней ситуации с Кокориным. При чем тут комитет по этике? Он же не в футболе это сделал. В России существуют и другие органы, способные разобраться в инциденте. Саша — это обычный гражданин нашей страны. А если он медийная персона, то и степень ответственности должна быть выше. Но я не возьмусь все это комментировать, не разобравшись в деле до конца», — заявил Мутко.

Напомним, сегодняшней ночью автмобиль, в котором находился Кокорин, был остановлен сотрудниками ДПС за выезд на встречную полосу. 25-летнему форварду грозит лишение водительских прав на полгода, а также штраф в 5 тысяч рублей.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС