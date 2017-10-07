Виталий Мутко: «Сарсания был интеллигентным, спокойным, чистым и воспитанным парнем. Я очень сожалею»

Автор: Евгений Морозов 0

Мутко

Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко принес соболезнования в связи со смертью спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании. По одной из версии, смерть 49-летнего функционера наступила из-за оторвавшегося тромба.

«Мне сложно что-то говорить. Это крайне неожиданно. Когда люди уходят в рассвете сил, это всегда тяжело.

Прежде всего хочется выразить соболезнования родным, близким, клубу, российскому футболу.

Сарсания всю жизнь провел в футболе, это профессиональный человек. Константин был предан игре, по-своему видел развитие футбола. Я очень сожалею.

Он был интеллигентным, спокойным, чистым и воспитанным парнем», — сказал Мутко.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат.com»

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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