Виталий Мутко: «Сарсания был интеллигентным, спокойным, чистым и воспитанным парнем. Я очень сожалею»

Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко принес соболезнования в связи со смертью спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании. По одной из версии, смерть 49-летнего функционера наступила из-за оторвавшегося тромба.

«Мне сложно что-то говорить. Это крайне неожиданно. Когда люди уходят в рассвете сил, это всегда тяжело.

Прежде всего хочется выразить соболезнования родным, близким, клубу, российскому футболу.

Сарсания всю жизнь провел в футболе, это профессиональный человек. Константин был предан игре, по-своему видел развитие футбола. Я очень сожалею.

Он был интеллигентным, спокойным, чистым и воспитанным парнем», — сказал Мутко.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат.com»