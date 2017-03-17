Виталий Мутко: «Ростов» здорово себя показал в еврокубках и принес больше всех очков в общую копилку»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Мутко

Виталий Мутко прокомментировал выступление «Ростова» в еврокубковом сезоне-2016/17. Президент РФС остался доволен выступлением ростовской команды.

«Ростов» здорово себя показал в этом еврокубковом сезоне. Команда впервые играла на таком высоком уровне и принесла больше всех очков в общую копилку. Потому соответственно лучше остальных наших клубов себя проявил именно «Ростов».

Также важно, что мы увидели, насколько популярен в Ростове футбол, и популярность эта рождается не только от хорошего результата, но и от того, как этот результат достигается. «Ростов» играл с душой и отдачей, потому не зря на трибунах родилось это скандирование — «Мужики!».

Так кричат только команде, которая демонстрирует самоотдачу. Это лишний раз доказывает, что в футболе все решает не только ресурс и деньги. Хотя чем выше поднимаются наши клубы, тем больше становится понятно, как много решает состав. Мы видели «Сельту» и Манчестер» — это клубы более высокого уровня. Таких соперников на одном энтузиазме не пройдешь», — рассказал Мутко.

Напомним, ростовчане начинали выступление в Лиге чемпионов, где на групповом этапе заняли третье место и вышли в Лигу Европы, добравшись до 1/8 финала. Накануне «Ростов» проиграл «Манчестер Юнайтед» и по сумме двух матчей покинул турнир.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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Вадим Павлов

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