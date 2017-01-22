Виталий Мутко проигнорировал просьбу Джанни Инфантино не баллотироваться на пост главы РФС

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Мутко

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино в сентябре 2016 года просил в ту пору министра спорта Виталия Мутко не выдвигаться на пост президента Российского футбольного союза. Однако Мутко ее проигнорировал.

Данная  просьба объясняется тем, что Мутко был упомянут в докладе WADA как чиновник, игравший активную роль в сокрытии допинга в России. Летом-2016 Мутко даже не смог посетить Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в связи с соответствующим решением МОК.

После этого в ФИФА обеспокоились тем, что Мутко занимает ряд руководящих должностей в футболе. В частности, он был членом совета ФИФА, а так же  руководил заявкой России по принятию чемпионата мира в 2018 году.

За несколько дней до выборов президента РФС Инфантино позвонил Мутко и посоветовал ему отказаться от идеи стать главой Российского футбольного союза. Однако Мутко проигнорировал просьбу Инфантино и в итоге был избран президентом РФС.

Фото: Global Look Press
Источник: Mail on Sunday

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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