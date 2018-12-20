Виталий Мутко покинул пост президента РФС, «МЮ» нашел замену Жозе Моуринью, Андрей Аршавин в центре скандала. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 декабря.
1. Виталий Мутко покинул пост президента РФС
Исполняющим обязанности президента РФС назначен глава РПЛ Сергей Прядкин.
2. Андрей Аршавин оказался в центре скандала
Женатый футболист провел ночь в стриптиз-клубе.
3. Оле-Гуннар Сульшер возглавит «Манчестер Юнайтед»
Ассистентом Сульшера должен стать Майк Фелан.
4. «Тоттенхэм» нашел замену Маурисио Почеттино
Лондонский клуб интересуется Эдди Хау.
5. Фелипе Луис покинет «Атлетико»
Стороны не смогли договориться о продлении контракта.
Фото: Сергей Дроняев