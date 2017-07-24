Виталий Мутко: «Пока все происходит без неожиданностей»

Президент РФС Виталий Мутро прокомментировал старт Чемпионата России 2017/2018. Вице-премьер объяснил осечки чемпиона прошлого сезона, московского «Спартака», в первых двух турах.

«Чемпионат набирает обороты, еще пара туров и картина начнет вырисовываться, будет понятно, кто на что способен. Пока все происходит без неожиданностей, за исключением «Спартака», который два матча свел вничью.

Но надо понимать, что «Спартак» – чемпион, против него все играют с особым настроем. Каждой команде надо доказывать свою конкурентоспособность, в этом и суть чемпионата. Надеюсь, что и дальше у нас будет много напряженных матчей», — отметил Мутко.

Напомним, что в первых двух турах «Спартак» упустил победу на последних минутах матча с «Динамо», а также не смог обыграть «Уфу».

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт