Виталий Мутко: «По «Тосно» и «Амкару» вопросы должны быть сняты до конца сезона»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко обсудил проблему финансовых трудностей в клубах РФПЛ. В частности, Мутко поговорил о ситуации в «Тосно» и «Амкаре».

«По «Тосно» вопросы должны быть сняты до конца сезона, с «Амкаром» так же. Я недавно разговаривал с президентом РФПЛ. Мы обсуждали, что экономикой клуба должна заниматься в том числе и лига через механизмы лицензирования, привлечения средств. К сожалению, некоторые считают, что кто-то им должен – люди, которые создавали «Тосно», должны были в свое время думать на несколько лет вперед.

Скорее всего, надо смотреть через механизм лицензирования, чтобы мы видели бизнес-проект, откуда будут браться деньги. Получается же, что, когда люди приобретают игроков и тратятся, они ни с кем не советуются. Когда денег не хватает, они бегут и кричат, что средств нет, будут сниматься, поэтому «власти, помогайте» . Мы за этими клубами следим, будем делать все, чтобы они как минимум сезон доигрывали, но им надо долгосрочно смотреть на свою экономику, реальные возможности, правильно выстраивать бизнес», — сказал Виталий Леонтьевич.

Напомним, в «Тосно» футболисты заявили о задержке зарплат на три месяца. «Амкар» же существует только благодаря продаже своих игроков.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС