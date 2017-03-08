Виталий Мутко планирует продвигать стадион ЦСКА

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, на какой арене сборная России сыграет с командой Чили. Окончательный выбор пока не сделан.

«Выбираем между «Локомотивом» и стадионом ЦСКА. Не хочу пока забегать вперед, поскольку еще есть вопросы по организации, по экономике. Конечно, больше хочется засветить стадион ЦСКА, потому что сборная там не играла.

Ребята соберутся перед Кубком конфедераций, потренируются в Австрии, в среднегорье, Станислав Черчесов это попросил. Оттуда они переедут и сыграют в Венгрии на большом стадионе в присутствии, надеюсь, большого количества зрителей. Потом вернутся в Россию и сыграют с командой Чили».

Матч между сборными России и Чили состоится 9 июня в Москве.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС