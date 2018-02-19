Виталий Мутко — о причинах переноса некоторых матчей в день президентских выборов

Вице-премьер РФ Виталий Мутко объяснил причину переносов матчей РФПЛ. Некоторые игры Премьер-лиги были перенесены с 18 марта на другую дату из-за проведения выборов президента России.

«Дата выборов стала известна в декабре 2017 года. Календарь очень сложно составляется: вторник, среда, четверг – забрали еврокубки. Получается, что мы можем играть только в выходные, в понедельник и в пятницу, если европейский матч был во вторник. Выбор очень ограничен, по-хорошему остаются только выходные.

Изначально выборы должны были состояться в восьмых-девятых числах марта, и когда формировался календарь, никто не знал, что выборы будут 18 марта – это выходной», — заявил Мутко.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт