Виталий Мутко — о причинах переноса некоторых матчей в день президентских выборов

Автор: Дмитрий Темников 0

Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко объяснил причину переносов матчей РФПЛ. Некоторые игры Премьер-лиги были перенесены с 18 марта на другую дату из-за проведения выборов президента России. 

«Дата выборов стала известна в декабре 2017 года. Календарь очень сложно составляется: вторник, среда, четверг – забрали еврокубки. Получается, что мы можем играть только в выходные, в понедельник и в пятницу, если европейский матч был во вторник. Выбор очень ограничен, по-хорошему остаются только выходные.

Изначально выборы должны были состояться в восьмых-девятых числах марта, и когда формировался календарь, никто не знал, что выборы будут 18 марта – это выходной», — заявил Мутко.

Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт

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