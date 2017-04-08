Виталий Мутко о лимите на легионеров: «Воспользуемся английским опытом»

Президент РФС Виталий Мутко на конференции организации сообщил, что после 2018 года возможны изменения в лимите на легионеров. На данный момент в РФПЛ действует схема «6+5» (не больше 6 иностранцев на поле во время матча).

«Сезон-17/18 пройдет по нынешней схеме, это даже не обсуждается. А вот в сезоне-18/19 возможны изменения. Предусматривается переход на лимит в заявке на сезон, как вариант.

«10+15». Скорее всего, воспользуемся английским опытом, где легионеры должны выступать за свои сборные. Кроме того, нужно сделать обязательным наличие доморощенного игрока в заявке на матч. Но при этом необходимо реформировать систему и в первом, и во втором дивизионе. Тогда это сработает», — сказал Мутко.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»