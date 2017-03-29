Виталий Мутко: «Не нужно обращать внимания на политиков, призывающих к бойкоту ЧМ-2018»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что России не стоит беспокоиться из-за предложений некоторых зарубежных политиков бойкотировать чемпионат мира по футболу в 2018 году. Члены немецкого правительства высказываются за игнорирование мундиаля в России.

«Мы делаем чемпионат мира, готовим его со всей ответственностью, делаем его совместно с ФИФА, это проект ФИФА. Нам беспокоиться не о чем. Мы делаем чемпионат во многом для себя, для наследия, для будущего — мы развиваем страну, строим новые современные аэропорты, 12 новых арен.

Давайте двигаться вперед. То, что есть много политиков, которые желают что-то отнять у России, изолировать ее — это понятно, это мы знаем. Но на это не надо обращать внимания, нужно идти своим путем», — заявил Виталий Мутко.

Ранее зампредседателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Михаэль Фукс заявил, что страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить какие-либо чемпионаты мира.

Фото: Global Look Press

Источник: Интерфакс