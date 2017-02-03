Виталий Мутко: «Никакой искусственной натурализации в России не будет»

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с натурализацией футболистов для сборной России. Он считает, что в этом нет необходимости.

«Считаю, что у нас неплохая команда, костяк есть. Есть игроки достаточно высокого уровня, у нас есть Акинфеев, Березуцкие, Смолов, Дзюба, есть молодые перспективные ребята.

Вокруг этой команды можно строить. Никакой искусственной натурализации не будет в Российской Федерации, но мы открытая демократическая страна.

Специально бегать по миру, приобретать игроков, вот, мол, у нас нет такого защитника… Этого делать не будем. Да, Фернандес получил российское гражданство, здорово играет в ЦСКА.

Если сегодня он по каким-то критериям подойдет сборной, зачем от этого отказываться? Но специальной погони ради результата не будет. Надо ориентироваться на собственные кадры», – сказал Мутко.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»