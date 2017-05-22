Виталий Мутко: «Не вижу ничего криминального в выбегании болельщиков «Спартака» на газон»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал поведение болельщиков «Спартака» в матчах заключительных туров сезона против «Краснодара» (3:0) и «Арсенала» (0:3). Напомним, фанаты устраивали беспорядки на трибунах.

«Что касается выбегания болельщиков на газон в матче «Спартака«. Я ничего криминального не вижу. Болельщики взяли на себя обязательства по недопуску людей на поле до конца матча, все было согласовано с фанатскими объединениями, лишать праздника не хотелось. Никаких проблем это не создало никому, хотя, когда мы подводили итоги, говорили, что нужно научиться вводить рамки в этом процессе. На примере «Баварии» видно, что нам еще есть куда двигаться. Нам нужны эти традиции, потому что их нет. Мы тоже выигрывали Кубок, и что делать? Если в Москве есть несколько клубов, значит нужно все продумать, чтобы было уважение ко всем. Над такими церемониями надо думать, чтобы они были всем в радость и стали настоящими праздниками. Думаю, это был оптимальный вариант.

К сожалению, в Туле болельщики продолжали празднование. Был бы еще тур, наверное, продолжили бы дальше. Нужно с уважением относиться к другим командам. Это непростая тема, элемент шоу, продвижение футбола, над которым надо работать», — сказал Мутко.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат