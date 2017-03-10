Виталий Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям ФИФА. Теперь глава РФС не сможет баллотироваться на избрание в совет организации.

Выборы кандидатов от УЕФА в совет ФИФА пройдут на конгрессе в Хельсинки 5 апреля. Четыре кандидата будут выбраны на четырехлетний срок.

По имеющейся информации, Мутко не прошел проверку, поскольку является также вице-премьером РФ. Таким образом, присутствие Мутко в совете ФИФА нарушило бы устав организации, который запрещает вмешательство государства в футбольные вопросы.

Отмечается, что отклонение кандидатуры Мутко не связано с отчетом Всемирного антидопингового агентства о применении допинга в российском спорте, но это расследование может привести к тому, что Мутко может покинуть пост главы РФС и главы оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года.

Также сообщается, что Мутко может обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Мутко входил в исполком ФИФА (предшественник совета ФИФА) с 2009 года.