Виталий Мутко: «Не надо завышать возможности сборной России»

Виталий Мутко поделился мнением об игре сборной России в товарищеских матчах со сборными Бразилии и Франции. Вице-премьер считает, что не стоит завышать возможности команды.

«Результат в последних матчах сборной России неприятный. С одной стороны, мы увидели два больших футбольных праздника, в которых приняли участие ведущие игроки мира. Более ста тысяч болельщиков посетили эти две игры. Мы увидели мировых звезд, сравнили себя с ними, поняли, на какой отметке мы находимся, и оценили потенциал футбола.

С другой стороны, есть неоднозначный вопрос по сборной и результатам. Побеждать важно, а мы последние две игры проиграли. Но при этом увидели все что хотели. Оценили уровень игроков, потенциал команды и наработки. Не надо драматизировать и завышать наши возможности. Есть определенный уровень команды, и из этого нужно сделать выводы.

Я сразу после Франции поговорил со Станиславом Черчесовым. Мы договорились, что он все осмыслит и мы встретимся еще раз. Исходить нужно из того, что мы по классу сильно уступаем сборной Бразилии и Франции. Нам надо заниматься подготовкой собственных игроков. Тяжело найти баланс между легионерами и нашими игроками в чемпионате России», – сказал Мутко.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат