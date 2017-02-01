Виталий Мутко: «Мы ожидаем 3 миллиона туристов на чемпионате мира в 2018 году»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Мутко

Стало известно какое количество туристов ожидается в России на время проведения Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Об этом рассказал глава РФС Виталий Мутко.

«Мы ожидаем порядка 700 тысяч туристов на Кубке конфедераций и 3 миллиона на чемпионат мира-2018», – сказал Мутко.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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