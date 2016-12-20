Виталий Мутко: «Можем провести чемпионат мира по киберфутболу, может хоть там станем чемпионами»

Россия может провести чемпионат мира по киберфутболу параллельно с мировым первенством по футболу в 2018 году. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

Во вторник на заседании исполкома РФС президент «Рубина» Ильсур Метшин представил презентацию по развитию киберфутбола в России.

«Была достаточно добротная презентация, исполком посчитал, что это интересно и важно. Это разновидность футбола, которую мы будем развивать. Можем провести чемпионат мира по киберфутболу, может хоть там станем чемпионами. Возможно, проведем его параллельно с чемпионатом мира 2018 года, этим занимается Метшин», — сказал Мутко.

В 2016 году Министерство спорта РФ официально признало видом спорта киберспорт.

Фото: Global Look Press

Источник: TACC