Виталий Мутко: «Ложки – это нормальный вариант. Но представьте, какой грохот будет, если 40 тысяч болельщиков придут на стадион с ложками»

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко поделился мнением о «ложках победы» – музыкальном инструменте болельщика на ЧМ-2018. Вице-премьер РФ отметил, что могут быть рассмотрены и другие варианты музыкальных инструментов.

«Ложки – это нормальный вариант. Но, может, будут еще какие-нибудь идеи. Если болельщики что-то придумают, то мы их поддержим.

Однако представьте, какой грохот будет, если 40 тысяч болельщиков придут на стадион с ложками.

Могут их и запретить, как это было с каширолами в Бразилии. Помните, как в ЮАР весь стадион дудел в вувузелы? Весь мир же с ума сходил», – отметил Мутко.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС