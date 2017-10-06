Виталий Мутко: «Идею видеоповторов поддерживаю, но это не простой вопрос»

Автор: Владимир Шевелев 0

Виталий Мутко

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о возможном введении видеоповторов в российском чемпионате. Он отметил, что поддерживает эту идею.

«По видеоповторам вам к Сан Санычу Алаеву. Он объяснит, на каком этапе мы находимся. Я в целом идею поддерживаю, но это не такой простой вопрос», — сказал Мутко.

Ранее стало известно, что российская Премьер-Лига выступила за введение видеоповторов. Такое решение было принято в ходе заседания правления РФПЛ, которое состоялось 4 октября.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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