Виталий Мутко: «ФИФА признала, что рейтинг сборных необъективен и намерена пересмотреть его»

ФИФА может пересмотреть систему определения рейтинга сборных команд. Об этом сообщил глава РФС и член совета ФИФА Виталий Мутко.

«В ФИФА этот вопрос поднимался, и все признали, что рейтинг сегодня необъективен и его надо пересматривать. Для этого создана специальная комиссия. Соответствующее поручение дано, думаю, к ближайшему совету какое-то решение будет представлено.

Особенно он необъективен с точки зрения хозяев чемпионата мира, которые проводят только товарищеские матчи. А в них все очки делятся на два. Если посмотреть динамику стран, то именно хозяева всегда резко падают вниз во время отбора на чемпионат мира», – сказал Мутко.

Напомним, в обновленном рейтинге сборная России поднялась на 1 строчку и занимает 60-е место.