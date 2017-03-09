Виталий Мутко: «ФИФА признала, что рейтинг сборных необъективен и намерена пересмотреть его»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Мутко

ФИФА может пересмотреть систему определения рейтинга сборных команд. Об этом сообщил глава РФС и член совета ФИФА Виталий Мутко. 

«В ФИФА этот вопрос поднимался, и все признали, что рейтинг сегодня необъективен и его надо пересматривать. Для этого создана специальная комиссия. Соответствующее поручение дано, думаю, к ближайшему совету какое-то решение будет представлено.

Особенно он необъективен с точки зрения хозяев чемпионата мира, которые проводят только товарищеские матчи. А в них все очки делятся на два. Если посмотреть динамику стран, то именно хозяева всегда резко падают вниз во время отбора на чемпионат мира», – сказал Мутко.

Напомним, в обновленном рейтинге сборная России поднялась на 1 строчку и занимает 60-е место.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Вадим Павлов

Читайте по теме

Лига Европы. Плей-офф квалификации. «Динамо» побеждает «Омонию», «Ростов» играет вничью с «Трабзоном»

Месть падших. Анонс самых интересных матчей уик-энда

Дидье Дешам: «Не помню матч с Россией 1999 года. У меня выборочная память»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 