Виталий Мутко: «Если в трансфере Молло установят факт манипуляций, то бледный вид будет у всех»

Президент РФС Виталий Мутко выразил опасения по поводу ситуации с трансфером Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит». Он считает, что этот инцидент наносит вред имиджу российского футбола.

«Если те, кто подписывал, считают, что они честно поступили, тогда бояться и беспокоиться нечего.

А если будет расследование и установят факт манипуляций, то бледный вид будет у всех. Это должны все понимать. Речь идет и об имидже российского футбола», – сказал Мутко.

Ранее сообщалось, что «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА по поводу данной сделки. Французский клуб получил 50% от этого трансфера – 250 тысяч евро. При этом «Сент-Этьен» считает, что Молло перешел в «Зенит» за 2,5-3 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС