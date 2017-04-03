Виталий Мутко должен принять решение по поводу высказывания Артема Дзюбы

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Дзюба

Вчера нападающий «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал болельщиков, осуждающих Александра Кокорина. Комитет по этике РФС готов рассмотреть данный эпизод в ближайшее время.

«Если к нам поступит обращение по рассмотрению эпизода с высказыванием Артема Дзюбы от президента РФС Виталия Мутко, то мы этим займемся. Но на данную минуту таких предложений не поступало. Мое мнение по высказыванию форварда «Зенита»? Трудно сказать», — высказался глава комитета Семен Андреев.

Напомним, после игры с казанским «Рубином» Дзюба защитил своего одноклубника Кокорина от массовой критики. «Многие у нас любят, сидя на диване, с огромным пузом и кривыми ногами, обсуждать, кто там деревья, кто полена, открывая баночку пива. Во всем профессионалы. Только с дивана через раз встают, спотыкаясь», — заявил 28-летний футболист.

Фото: Сергей Дроняев
Источник:  «Чемпионат»

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