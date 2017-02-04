Виталий Мутко: «Для РФС сейчас главная задача — экономика»

Приоритетными задачами РФС на данный момент являются погашение задолженности и подготовка сборной страны к домашнему чемпионату мира, кадровый вопрос стоит на третьем месте. Об этом заявил вице-премьер правительства, президент РФС Виталий Мутко.

На вопрос, когда будет назначен новый спортивный директор, Мутко ответил: «Понимаете, сегодня вопрос лежит, прежде всего, в двух плоскостях. Первое, это экономика. РФС, который я принял, имел кредиторскую задолженность в 1,5 млрд рублей, на сегодня — 600 млн. Поэтому, понимая всю необходимость усиления, набора кадров, для меня все-таки сегодня самое главное — «выйти в ноль».

Только на содержание 22 сборных команд обходится в 1,5 млрд рублей, — продолжил глава федерации. — Есть поверхностное видение, когда замечают только главную команду, но есть юноши, молодежь, и все это лежит на плечах РФС. Не говоря уже о массовом футболе, пляжном футболе, мини-футболе.

Вот вы мне говорите о каких-то кандидатурах, но никто не хочет работать, если ты минимум 300 тысяч не заплатишь. Я второй раз прихожу в нее (организацию) и хочу вывести бюджет в ноль. А если кто-то считает, что кто-то что-то должен в эту организацию приносить, он ошибается. Все это надо учитывать.

Я понимаю, что мы, может быть, даже отстаем, надо какие-то более четкие реформы начинать, но это третья задача. Главное — экономика. Второе — подготовка сборной к Кубку конфедераций и чемпионату мира. В общем, есть приоритеты», — рассказал Мутко.

Фото: Global Look Press

Источник: TACC