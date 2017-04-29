Виталий Мутко: «Будогосский не держится за кресло»

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко рассказал о вопросах, обсуждаемых на вчерашней встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Также он оценил уровень судейства.

«Это была просто беседа, я доложил о ходе подготовки к ЧМ. Он заинтересован в том, чтобы мы активнее развивали футбол. А матч «Зенит» – «Урал» вспомнили, потому что он был резонансным. Судейские решения мы можем оценивать только со стороны. Все бывает. Рефери ФИФА вот так отсудил. Конечно, хочется, чтобы судейских ошибок было меньше. Я рассказал, что мы сузили количество арбитров. Это ведь такая же проблема, как с игроками. Судей нужно подготовить. Мы не делали эту работу несколько лет. Сейчас создали департамент, программу. Меняем систему отбора, оплаты. Подписали хартию ФИФА.

У главы департамента судейства и инспектирования Будогосского нет никакого иммунитета. Он за кресло не держится. Просто он один из сильнейших методистов в нашей стране», – сказал Мутко.

В матче 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом» (2:0) арбитр Алексей Еськов удалил трех игроков гостей.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»