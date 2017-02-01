Виталий Лысцов не перейдет в «Зенит»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Лысцов

Агент Игорь Тимофеев, представляющий интересы защитника «Бенфики» Виталия Лысцова, заявил, что футболист останется в команде. Ранее сообщалось, что в приобретении игрока заинтересован «Зенит».

«Виталия Лысцова в «Зените» не будет, переговоры больше не ведутся. Кого не устроили условия? Без комментариев», – заявил представитель россиянина.

В нынешнем сезоне Лысцов на правах аренды играет за «Тонделу». В ее составе защитник провел 6 матчей и отметился 1 забитым мячом.

Контракт с «Бенфикой» рассчитан до лета 2020 года.

Лысцов — воспитанник «Локомотива», после дебюта за основу «железнодорожников» перебрался в клуб третьего португальского дивизиона «Лейрию», откуда через год был приобретен «Бенфикой».

Отметим также, что Лысцов выступал за юношеские и молодежную сборные России.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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Вадим Павлов

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