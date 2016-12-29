Виталий Кафанов: «Хотели купить Крицюка, но узнали цену и отказались»

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, что тренерский штаб рассматривал кандидатуру вратаря Станислава Крицюка до его перехода из «Браги» в «Краснодар». Кроме того, специалист отметил волевые качества голкипера команды Сослана Джанаева.



«Хотели купить Крицюка, перед тем как он перешел в «Краснодар». Позвонили, узнали стоимость и отказались. Что касается Джанаева, то он сделал себя сам. У него сильная психология, мы с ним встретились, когда он был голоден до футбола», — сказал Кафанов.

Напомним, что Станислав Крицюк перешел из «Браги.» в «Караснодар» в начале 2016 года.

В текущем сезоне голкипер «Краснодара.» имеет в своем активе 7 сухих матчей из 16. Сослан Джанаев не дал поразить ворота «Ростова.» в 8 матчах из 13.

Фото: Р-Спорт

Источник: твиттер «Спорт FM»