Виталий Дьяков стал игроком «Динамо» Минск

Контракт футболиста рассчитан до окончания нынешнего сезона. До этого Дьяков выступал в чемпионате Турции.

Российский защитник Виталий Дьяков подписал контракт с минским «Динамо». Как сообщает пресс-служба белорусского клуба, контракт с футболистом рассчитан до конца сезона. 30-летний игрок перешел в «Динамо» на правах свободного агента. Последним клубом россиянина был турецкий «Сивасспор».

«Мы рады приветствовать Виталия Дьякова в наших рядах и желаем ему успешного выступления в составе минского «Динамо», — говорится в официальном «твиттере» клуба.

В сезоне-2017/18 Дьяков провел 11 матчей в турецкой Суперлиге, забив один гол. В сентябре прошлого года стало известно, что он расторг контракт со своим клубом.

Дьяков перешел в «Сивасспор» из московского «Динамо» в 2017 году. Ранее футболист представлял такие клубы, как «Ростов» и московский «Локомотив», а также выступал на правах аренды в некоторых командах. В 2012 году защитник провёл два матча в составе второй национальной команды России.

Фото: оф. сайт ФК «Динамо» Минск

Источник: оф. сайт ФК «Динамо» Минск