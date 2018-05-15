Вирджил Ван Дейк – лучший по выигранным единоборствам в сезоне АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в минувшем чемпионате Англии занял первое место по проценту выигранных единоборств. Игрок перешел в «Ливерпуль» этой зимой.

Показатель голландца, проведшего первую половину сезона за «Саутгемптон», составил 72,3%.

Второе место занял защитник «Сток Сити» Курт Зума (71,9%).

В топ-5 также входят Ян Вертонген («Тоттенхэм», 67,9%), Джеймс Тарковски («Бернли») и Джамаал Ласселс («Ньюкасл») – по 66,7%.

Учитывались игроки, на счету которых в чемпионате было не менее 250 единоборств.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta