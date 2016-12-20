Виновным в трагедии с «Шапекоэнсе» признан пилот самолета

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Шапекоэнсе

Пилот самолета был признан виновным в катастрофе с бразильским клубом «Шапекоэнсе». Ранее сообщалось, что он имел недостаточную квалификацию.

Правительственная комиссия Боливии сделала выводы по итогам расследования авиакатастрофы, в которой погибли 19 футболистов бразильской команды «Шапекоэнсе». Всего при крушении воздушного судна недалеко от аэропорта Медельниа погиб 71 человек. Как сообщается, виновным в катастрофе признан пилот Мигель Кирога. Он отклонился от заранее запланированного маршрута, из-за чего самолету не хватило топлива для завершения полета. Кирога не имел достаточного количества летных часов, был плохо знаком с самолетом, а при трудоустройстве мог предоставить ложные данные. Самолет врезался в гору на скорости 250 км/ч.

Расследование показало, что квалификация пилота не соответствовала необходимым требованиям для осуществления такого полета. По ходу расследования был задержан руководитель авиакомпании «Ламиа», которой принадлежал самолет.

Фото: Global Look Press
Источник: Globo 

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Вадим Павлов

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