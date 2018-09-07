Винисиус Жуниор может вернуться в Бразилию, ЦСКА заявил сына Сергея Игнашевича на матчи Юношеской лиги УЕФА, Владимир Габулов расторгнет контракт с «Брюгге». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 сентября.

1. Владимир Габулов расторгнет контракт с «Брюгге»

В сезоне-2018/19 россиянин не провел ни одного матча.

2. Винисиус Жуниор может вернуться в Бразилию

Речь идет об аренде в прежний клуб бразильца.

3. Игрок из Сенегала на 72 дня опоздал на тренировку «Сандерленда»

Клуб рассматривает возможность досрочного разрыва контракта.

4. Украинский футболист – в тройке худших приобретений АПЛ

«Вест Хэм» заплатил за Ярмоленко дортмундской «Боруссии» около 25 миллионов евро.

5. ЦСКА заявил сына Сергея Игнашевича на матчи Юношеской лиги УЕФА

Армейцы объявили заявку на турнир.

Фото: Global Look Press

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