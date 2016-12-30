Винченцо Монтелла: «Победа в Суперкубке Италии — лучший момент в моей тренерской карьере»

Тренер «Милана» Винченцо Монтелла назвал победу в Суперкубке Италии лучшим моментом своей карьеры. В серии послематчевых пенальти «Милан» завоевал первый с 2011 года трофей.

«Я прекрасно провел Рождество с семьей. И было ощущение удовольствия благодаря победе в Суперкубке Италии. Завоеванный трофей – то, что запомнится. Думаю, это лучший момент в моей тренерской карьере. Когда забивал Пашалич, казалось, что мяч не двигается. Не было понятно, попадет он в ворота или нет.

С удовольствием вспоминаю, как мы фотографировались с трофеем вместе с братом, с Николой Каччиа, со всеми. И кто забудет, как я выходил из самолета с Галлиани, держа кубок? Он был очень счастлив. Здорово разделить победу с Галлиани. Берлускони тоже был очень доволен и поздравил меня, это приятно», – сказал Монтелла.

«Милан» одержал победу над «Ювентусом» в матче за Суперкбок Италии. Матч закончился со счетом 1-1, а в серии послематчевых пенальти Марио Пашалич принес победу «Россонери».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia