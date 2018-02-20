Винченцо Монтелла: «Мы могли бы убить Санчеса или отправить в нокдаун»

Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла иронично высказался о том, как его команда планирует сдерживать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса. «Севилья» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Может, мы могли бы убить его, отправить в нокдаун или еще что-то такое сделать.

Я очень хорошо помню Санчеса по его выступлениям в Италии. Алексис сильно улучшил свой игровой стиль за время карьеры.

Этот футболист очень хорош в плане перехода из одной зоны в другую, умения выискивать пространство, его отличает высокая скорость в атаке», – поделился мыслями итальянец.

Фото: Global Look Press

Источник: As