«Вильярреал» хочет продать Пато в Китай и купить на его место экс-форварда «Локомотива»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Нападающий «Вильярреала» Пато в ближайшее время может перебраться в Китай. Сообщается, что 27-летний футболист имеет предложение от «Тяньцзинь Цюаньцзянь», за который выступает Аксель Витсель.

Также отмечается, что руководство испанского клуба планирует приобрести на место бразильца форварда «Эспаньола» Фелипе Кайседо.

В нынешнем розыгрыше Примеры Пато забил два гола и сделал одну результативную передачу в 14 матчах. На счету Кайседо один забитый мяч в 12 играх.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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