«Вильярреал» хочет продать Пато в Китай и купить на его место экс-форварда «Локомотива»

Нападающий «Вильярреала» Пато в ближайшее время может перебраться в Китай. Сообщается, что 27-летний футболист имеет предложение от «Тяньцзинь Цюаньцзянь», за который выступает Аксель Витсель.

Также отмечается, что руководство испанского клуба планирует приобрести на место бразильца форварда «Эспаньола» Фелипе Кайседо.

В нынешнем розыгрыше Примеры Пато забил два гола и сделал одну результативную передачу в 14 матчах. На счету Кайседо один забитый мяч в 12 играх.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es