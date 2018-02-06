Вильям Галлас: «Смертин — отличный парень, Аршавин никогда не хотел тренироваться, а с Павлюченко мы много дурачились вместе»

Французский футболист Вильям Галлас поговорил о трех российских футболистах, с которыми ему приходилось играть в одних командах. 40-летний защитник поделился своими воспоминаниями об Алексее Смертине, Андрее Аршавине и Романе Павлюченко.

«С Алексеем Смертиным я выступал в «Челси». Что в первую очередь вспоминается о нем? Смертин – классный парень. Он большой профессионал и ко всему относится с огромной ответственностью. Я знал Алексея еще по его выступлениям в чемпионате Франции, до перехода в «Челси». Когда он переехал в Лондон, мы часто общались на французском, я старался помочь ему адаптироваться в новом чемпионате.

Андрей Аршавин — самый сильный российский футболист, которого я знал? Когда Аршавин только приехал в «Арсенал», его никто в Европе не знал. Если не ошибаюсь, он был очень популярен в России и в Санкт-Петербурге. А в Англии о нем мало кто слышал, и поначалу Андрею было сложно адаптироваться. Но у Аршавина было столько замечательных качеств и мастерства, что он практически сразу заявил о себе. Я до сих пор отлично помню игру «Арсенала» против «Ливерпуля» на «Энфилде», когда он оформил покер. Это было просто невероятно. Тренироваться с Аршавиным – это было нечто. Фактически он никогда не хотел тренироваться, но, когда выходил на поле, играл просто великолепно. Аршавин обладал огромным талантом.

А Павлюченко был очень смешным. В «Тоттенхэме» мы много дурачились вместе. Он был отличным партнером по команде, и я рад, что нам удалось поиграть вместе. Было очень приятно встретить Романа на Кубке легенд», — подытожил Галлас.

Напомним, серебряный призер ЧМ-2006 выступал за сборную звезд на прошедшем в выходные Кубке легенд. Команда француза заняли третье место на турнире.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Известия