Вильям Галлас: «Первое впечатление о русских – они холодные, никогда не улыбаются. Но русские женщины помогают понять, что это не так»

Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас рассказал о своем знакомстве с экс-участницей шоу «Дом-2» Викторией Боней. Также француз рассказал о русских людях.

– Тогда такой вопрос: что вас связывает с Викторией Боней? В российских медиа пишут, что у вас был роман.

– Ха-ха! Это она сказала?.. Конечно, я знаю ее много лет. Года с 2003-2004-го. Сейчас она знаменитость, сделала отличную карьеру. Я не удивлен этому. Она много работала.

– И даже сделала серию интервью с топ-футболистами.

– Да-да, я знаю. Она спрашивала меня насчет этого. Написала в инстаграм сообщение, но, знаешь, я старомодный парень и не понимаю, как всем этим пользоваться. В общем, я увидел ее вопрос только через пару недель. К тому моменту она уже поговорила с некоторыми игроками и готовила интервью с Дидье Дрогба.

– Как вы вообще встретились?

– Это было в ресторане. Нас познакомили друзья, мы стали узнавать друг друга. С тех пор поддерживаем отношения. Мы дружим. Такая история.

Мы из разных культур, но это даже интересно – я больше узнал о русских и вообще о людях с Востока. Когда ты видишь русских, первое впечатление – что они холодные, никогда не улыбаются. Но это не так. И русские женщины помогают это понять особенно быстро, – сказал Галлас.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport 24