Виллиан: «У россиян запомнился 17-й номер. Не знаю его имени»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Хавбек «Челси» и сборной Бразилии Виллиан после победы над Россией в товарищеском матче рассказал, что думает о нашей сборной. Бразилец отметил хавбека ЦСКА Александра Головина.

«На самом деле у сборной России есть талантливые футболисты. Тот же Смолов, с которым я играл в «Анжи».

Кого запомнил по этому матчу? 17-й номер у россиян. Не знаю, не знаю его имени. Вот он понравился.

Меня недавно спрашивали, кто из россиян соответствует уровню сборной Бразилии. Вот этот вопрос уже лучше задать Тите», – сказал Виллиан.

В этом сезоне бразилец сыграл в 29 играх, в которых забил шесть голов и отдал шесть голевых передач.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Чемпионат

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