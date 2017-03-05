Виллиам Карвалью может перейти в «Манчестер Сити» за 60 миллионов фунтов

Английский «Манчестер Сити» может усилиться португальским полузащитником. Об этом сообщают британские СМИ.
24-летний футболист лиссабонского «Спортинга» Виллиам Карвалью является приоритетной целью «горожан» в летнее трансферное окно. Планируемая сумма сделки — 60 миллионов фунтов. В скором времени стороны начнут обсуждать детали сделки.
В текущем сезоне Примейры Карвалью сыграл 22 матча и забил 1 гол. Летом 2016 года хавбек стал чемпионом Европы в составе национальной сборной Португалии.
Фото: Global Look Press
Источник: The Sun