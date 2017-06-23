Виктор Васин заявил, что сборная России даже не думает о поражении в матче с Мексикой

Автор: Евгений Морозов 0

Россия-Португалия

Защитник сборной России Виктор Васин перед матчем 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики заявил, что его партнеры в данной игре настроены только на победу. Встреча пройдет завтра на стадионе «Казань Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Завтра решающая игра для нас. Готовимся. Все серии когда-то заканчиваются, так что будем менять историю. Даже не думаем о поражении – только о том, как выиграть завтрашний матч», – сказал Васин.

На данный момент сборная России занимает третье место в турнирной таблице группы А, Мексика – вторая.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Чемпионат.ком

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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