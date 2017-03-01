Виктор Мозес подписал новый контракт с лондонским «Челси»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Виктор Мозес

Нигерийский полузащитник Виктор Мозес переподписал контракт с «Челси». Предыдущее соглашение было рассчитано до 2019 года.

Лондонский «Челси» и Виктор Мозес согласовали условия нового трудового соглашения. Контракт Мозеса теперь рассчитан до 2021 года.

«Челси» уверенно лидирует в чемпионате Англии, опережая «Тоттенхэм» на 10 очков. Мозес провел в текущем сезоне 25 матчей, забил три мяча и отдал два голевых паса.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Челси»

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Никита Пронин

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