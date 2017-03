Виктор Мозес подписал новый контракт с лондонским «Челси»

Нигерийский полузащитник Виктор Мозес переподписал контракт с «Челси». Предыдущее соглашение было рассчитано до 2019 года.

Лондонский «Челси» и Виктор Мозес согласовали условия нового трудового соглашения. Контракт Мозеса теперь рассчитан до 2021 года.

Delighted to have signed a new contract with @ChelseaFC

I feel at home at Stamford Bridge and am looking forward to the future! #CFC pic.twitter.com/EzGhwPwqo8

— Victor Moses (@VictorMoses) March 1, 2017