Виктор Клаэссон: «Хочу выйти в «Краснодаре» на новый профессиональный уровень»

Шведский полузащитник Виктор Клаэссон, который сегодня официально перешел из «Эльфсборга» в «Краснодар», прокомментировал свое решение. Также Классон отметил, что много общался с Гранквистом и Хольменом, прежде чем решил переехать в Россию.

«Переезд в страну с другой культурой и новым языком станет для меня поучительным и интересным опытом. Моя цель заключается в том, чтобы после пяти лет в «Эльфсборге» выйти на новый профессиональный уровень с точки зрения футбола.

«Краснодар» произвел на меня хорошее впечатление, когда я недавно посещал команду. Это очень профессиональный клуб, это хороший выбор. К тому же, клуб сразу же сделал все, чтобы мне и моей девушке было комфортно. Все здорово», — сказал Клаэссон.

Также Клаэссон отметил, что много общался с Гранквистом и Хольменом, прежде чем решил переехать в Россию.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Эльфсборга»