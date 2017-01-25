Виктор Клаэссон: «Хочу выйти в «Краснодаре» на новый профессиональный уровень»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Шведский полузащитник Виктор Клаэссон, который сегодня официально перешел из «Эльфсборга» в «Краснодар», прокомментировал свое решение. Также Классон отметил, что много общался с Гранквистом и Хольменом, прежде чем решил переехать в Россию.

«Переезд в страну с другой культурой и новым языком станет для меня поучительным и интересным опытом. Моя цель заключается в том, чтобы после пяти лет в «Эльфсборге» выйти на новый профессиональный уровень с точки зрения футбола.

«Краснодар» произвел на меня хорошее впечатление, когда я недавно посещал команду. Это очень профессиональный клуб, это хороший выбор. К тому же, клуб сразу же сделал все, чтобы мне и моей девушке было комфортно. Все здорово», — сказал Клаэссон.

Также Клаэссон отметил, что много общался с Гранквистом и Хольменом, прежде чем решил переехать в Россию.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Эльфсборга»

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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