Виктор Гусев: «Акинфеев провел год достойно и мужественно во всех отношениях»

Комментатор «Первого канала» Виктор Гусев прокомментировал итоги голосования на звание лучшего футболиста года и объяснил свой выбор тройки сильнейших. В топ-3 по версии Виктора Гусева попали Игорь Акинфеев, Федор Смолов и Сердар Азмун.

«Акинфеев сыграл решающую роль в обретении ЦСКА чемпионского титула, выходил на поле в наибольшем числе матчей за сборную, не раз выручая нашу команду. Провел год достойно и мужественно во всех отношениях. Смолов – лучший бомбардир обоих национальных чемпионатов, входящих в обозреваемый отрезок времени, – априори не может не быть в тройке. При хорошем взаимодействии с партнерами он менее зависим от них, чем многие игроки на аналогичной позиции. Азмун с удивительным для столь молодого футболиста хладнокровием и мастерством вел «Ростов» вперед к небывалому достижению. По техничности и «инстинкту убийцы» с ним мало кто может сравниться в нашем чемпионате», — сказал Гусев.

Напомним, что лучшим игроком уходящего года был признан нападающий «Краснодара» Федор Смолов. В голосовании приняли участие 308 журналистов, в общей сложности были названы фамилии 61 футболиста из 16 клубов.

Фото: Global Look Press