Виктор Гончаренко: «В финале ЛЧ буду болеть за «Ливерпуль». Из-за Клоппа, он один из моих любимых тренеров»

Автор: Михаил Серебряков 0

Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов. А также сказал, кто его любимый тренер.

«Буду болеть за «Ливерпуль» – из-за Клоппа. Один из моих любимых тренеров, он знает, как себя вести. Во время работы в «Кубани» мы инкогнито съездили в Испанию на сбор дортмундской «Боруссии».

Со мной тогда находился отправленный на тот момент в отставку Клаудио Раньери, перед приемом в «Лестер». Мы тогда с ним хорошо пообщались.

В общем, ведение тренировочного процесса Клоппом не может не вызывать уважения. Это просто супер: такие скорости на тренировке, и при этом команда не устает от того, что предлагает тренер», – сказал Гончаренко.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат.com»

 

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