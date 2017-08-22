Виктор Гончаренко: «Надо забыть тот результат и улучшать нашу атаку»

Автор: Владимир Шевелев 0

Виктор Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз». Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу армейцев.

«Был ли первый матч с «Янг Бойз» самым сложным для меня в ЦСКА? Да, нам пришлось много поработать в обороне. В Лиге чемпионов собраны команды с психологией победителя. Команды умеют и любят играть в позиционном нападении. Много прессинга на половине поля соперника.

Результатом, которого мы добились в Швейцарии, мы довольны, но не намерены его сохранять. Нам надо забыть тот результат и улучшать нашу атаку.

Как отношусь к критике? Ваша работать оценивать, анализировать, прикидывать, критиковать. У нас другая задача — быть максимально подготовленными к матчам. Нам часто мешает, что мы после жеребьевки утверждаем, что мы сильнее соперника. Сейчас вообще тяжело говорить об уровне — кто слабее или сильнее в раунде плей-офф Лиги чемпионов», — сказал Гончаренко.

Фото: Global Look Press
Источник:  твиттер ЦСКА

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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