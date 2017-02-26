Виктор Гончаренко: «Мы хорошо готовы тактически и физически»

ЦСКА завершил свои сборы и теперь готовится к открытию второй части чемпионата России. Главный Тренер «армейцев» Виктор Гончаренко подвел итоги сборов.

Главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги товарищеского матча с «Буде-Глимт» и зимних сборов в целом.

«Считаю, мы хорошо подготовились в Кампоаморе. Натхо и Тошич быстро набирают форму. Плюс Витиньо нам добавил оптимизма. Думаю, они будут максимально готовы к матчу с «Зенитом».

В целом мы хорошо готовы тактически и физически. Как сложится чемпионат— увидим. Задачу бороться за первое место и побеждать в каждом матче никто не снимал», — сказал Гончаренко.

«Красно-синие» занимают 3-ю строчку с 32-мя баллами. На 3 очка «армейцы» отстают от «Зенита» и на 8 от «Спартака».

4 марта ЦСКА будет иметь отличный шанс, чтобы догнать петербургский клуб. Матч ЦСКА – «Зенит» начнется в 16:30.

Фото: официальный сайт ЦСКА

Источник: официальный сайт ЦСКА