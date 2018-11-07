Виктор Гончаренко: «Многое сегодня было против нас: травма Марио, удаление, быстрый гол»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями от матча против «Ромы». Сроки восстановления Марио Фернандеса остаются неизвестными.
— Многое сегодня было против нас: травма Марио, удаление, быстрый гол. Моментами вели игру, моментами нет. Полезный опыт для нас. После удаления стали самоотверженно биться, за что спасибо команде.
— Что с Марио?
— Пока непонятно, делают обследование.
— Как оцените игру Облякова?
— У нас все стараются, что-то схватывают на лету. Сегодня никто из игры не выпадал и все, что не получалось технически компенсировали самоотдачей.
— В Италии часто говорят о судейских ошибках. Что скажете о голе после офсайда?
— Тренеру не совсем правильно оценивать эпизоды. Приняли такое решение, оно, к сожалению, против нас.
— Замена Чернова на Сигурдссона была заранее продумана?
— У наших ворот было жарко, и когда играешь в меньшинстве, нужно было подумать, как обезопасить свои ворота.
— Вы говорили, что победа над «Реалом» может сыграть плохую роль. Неудачная серия — следствие этого?
— Тут много разных причин. Когда обыгрываешь лучший клуб мира поднимаешься эмоционально, а потом резко падаешь и начинается эмоциональная усталость, а затем уже физическая и ментальная?
— Когда увидем Васина?
— Думаю, в лучшем случае в феврале. Так тяжело на травму реагирует его организм.
— Как будет тяжело переключиться на «Зенит»?
— Мы очень энергозатратно играем, нам важно набираться опыта. Постараемся успеть восстановить команду.
Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»