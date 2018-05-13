Виктор Гончаренко: «ЦСКА в любом случае нужно обновление, свежие игроки»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о победе над «Анжи», которая вывела команду в Лигу чемпионов. А также рассказал о будущем своих игроков.

– Мы тяжело вышли из раздевалки после первого тайма, покричали друг на друга. Понимали уровень ответственности игры. Не хватало движения. Но когда проводишь так много игр, нельзя гарантировать, что каждый матч будешь проводить на такой скорости, как с «Арсеналом». После того, как Муса забил, стоило взвинтить темп, а мы его сбросили. Но не могу предъявлять претензии. Мы дошли до четвертьфинала и опять вышли в группу Лиги чемпионов. Это фантастический результат.

– Вы сказали, что Понтус и Миланов точно покинут клуб. Почему не удалось договориться?

– Понтусу слова благодарности, он был нашим двигателем, нашей энергией, бескомпромиссно играл. Для нас это потеря. Но в футболе приходится расставаться. Тот костяк, который был на протяжении долгих лет, постепенно сходит с дистанции. Миланов тоже уходит, с остальными игроками продолжаем переговоры. Посмотрим, к чему это приведет. Обо всем сразу объявим. Нам в любом случае нужно обновление, свежие игроки. Есть варианты, мы не сидим сложа руки. Мы вышли в Лигу чемпионов, это большое подспорье для приглашения игроков.

– Почему Понтус не присутствовал на последнем матче в клубе?

– Он не был готов к игре, поэтому по его просьбе мы его отпустили в Швецию. Но есть договоренность, что он приедет летом попрощаться с болельщиками. Расставание было трогательным. Понтус сказал, что прикипел к этому месту, но иногда надо что-то менять. Мы благодарны ему, он очень многое принес клубу, – сказал Гончаренко.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ЦСКА