Виктор Файзулин объявил о завершении игровой карьеры

Автор: Михаил Серебряков 0

Viktor Faizulin

Полузащитник Виктор Файзулин после матча «Зенита» со «СКА-Хабаровск» (6:0) в 30-м туре РФПЛ объявил о завершении игровой карьеры. Он выступал за «Зенит» с 2008 года.

«Сегодня символичный момент. Встречались две команды, в которых я начинал большой путь в футболе и закончил его. Хочу всех поблагодарить за всt, что было. Футбол, как ни крути, промежуточный этап жизни. Но за последние 10 лет он получился очень ярким. Я его никогда не забуду. Спасибо всем большое», — сказал Файзулин в своей речи после завершения матча.

32-летний Файзулин пропустил почти три последних года из-за травмы. В Санкт-Петербурге футболист трижды становился чемпионом страны, завоёвывал Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА, а также дебютировал в составе национальной сборной и впоследствии принял участие в чемпионате мира в Бразилии.

Фото: Global Look Press
Источник:  «Спорт-Экспресс

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